حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 49 مليون و174 ألف خدمات مجانية خلال 31 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 49 مليون و174 ألف و347 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 31 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و742 ألفا و420 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 689 ألفا و413 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 384 ألفا و516 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 108 آلاف و801 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 67 ألفا و161 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و746 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 41 ألفا و318 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 45 ألفا و156 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 206 آلاف و410 خدما.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و48 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2010 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1132 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 19 ألفا و761 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ67 ألفا و948 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».