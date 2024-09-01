انضمام لاعبى الأهلى والزمالك والننى لمعسكر منتخب مصر

شهد معسكر منتخب “الفراعنة” مساء اليوم “الأحد”، انضمام لاعبى الأهلى والزمالك ومعهم محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى لأول مرة ضمن التحضير لمعسكر “الفراعنة” الحالى، استعدادا لخوض مباراتى كاب فيردى وبتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وانضم لمعسكر منتخب مصر ثمانية لاعبين من النادى الأهلى، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هانى ورامى ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، وثلاثى الزمالك أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاتة، ومعهم محمد الننى.

ويواصل منتخب مصر الأول تحت قيادة العميد حسام حسن تدريباته خلال معسكره المغلق، الذى انطلق منذ يوم “الأربعاء” الماضى على ملعب استاد السلام، وذلك استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.