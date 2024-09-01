وزير العمل: إجراءات صارمة لتطوير مركز التدريب المهني ببولاق الدكرور

أعلن محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الأحد ،عن إتخاذ إجراءات صارمة ليعود مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إلى دوره الفاعل في تقديم خدماته للمواطنين في مجال التدريب المهني،وإختبارات قياس مستوى المهارة للشباب ،بما يتناسب مع إمكانيات وتجهيزات المركز..جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير جبران إلى منطقة عمل بولاق الدكرور،بمحافظة الجيزة ،والتي تضم مكاتب تشغيل، وتفتيش، وعلاقات عمل،وكذلك مركز تدريب مهني بولاق الدكرور،وتابع الوزيرعملية سير العمل فيه،خاصة إختبارات قياس مستوى المهارة لعدد من الشباب المُتقدمين للعمل في البوسنة والهرسك..ووجه الوزير جبران بسرعة توفير كافة الإمكانيات اللازمة،حتى تقوم تلك المكاتب،ومركز التدريب،بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم..

وبحسب بيان صحفي فإن زيارة مركز التدريب المهني ببولاق الدكرور،تأتي في إطار حرص الوزير على تطوير “المركز” ،والوقوف على إحتياجاته ،وتوفير المواد الخام اللازمة ليقوم بدوره في تنفيذ إختبارات قياس مستوى المهارة، بكافة مراحلها ،كما تفقد الوزير كافة أقسام المركز خاصة “ورشة الخياطة والزخرفة،والألمونتال،والسباكة الصحية ،وقاعة صيانة الحاسب الألي “..وقال انه سوف يتابع بنفسه عملية التطوير ،وإستكمال كافة البرامج التدريبية لصالح المواطنين في تلك المنطقة ،والإستفادة من كافة إمكانيات هذا “المركز” في العملية التدريبية ،والإستمرار في إختبارات قياس مستوى المهارة والفحص المهني للشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج …يُشار هنا إلى أنه خلال زيارة الوزير، إلتقى بعدد من المواطنين،وإستمع إليهم ،وإستجاب لطلب مواطنة بسيطة بضمها إلى منظومة العمالة غير المنتظمة.