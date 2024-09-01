وزير العمل يتفقد دورات لتدريب مسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة

تَفَقدّ محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الدورات التدريبية التي تُنظمها “الوزارة” خلال هذه الأيام، لتدريب مديري المديريات ،ومسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة بالمحافظات على كيفية التعامل مع المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ،إستعدادًا لإطلاقها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة ،تماشيًا مع سياسات “الوزارة” نحو التحول الرقمى..وكان الوزير جبران قد وجه بتنظيم هذه الدورات التدريبية في إطار خطة الإسراع نحو الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لبدء التعامل مع “المنصة”،من كافة جوانبها “المالية والفنية وقواعد البيانات”..

وبحسب بيان صحفي تهدف “المنصة” إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا،ولتسهيل عملية التسجيل،على السادة المقاولين ،وأصحاب الأعمال ،والشركات الوسيطة ،ولدقة البيانات المُقدمة،سواء متعلقة بالمنشأة، أوالعمالة،مما يوسع قاعدة المُستفيدين،ويُوفر المعلومات لمُتخذى القرار،لوضع خطط مستقبلية لبرامج الدعم والحماية والتشغيل،وتوفير فرص العمل لفئة العمالة غير المنتظمة، بعد معرفة أماكن تواجدها، وأعدادها،والمهن المطلوبة، ولتوفير برامج تدريبية لهم تتماشى مع إحتياجات “سوق العمل”.. جدير بالذكر أن الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة ،والإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة ،تنظم هذه الدورات لعدد من المحافظات كمرحلة أولى في “العملية التدريبية”..