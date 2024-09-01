وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات شركة “الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية”

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مقر الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة، اليوم الأحد، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة، حيث تفقد مختلف القطاعات والإدارات، وحرص على لقاء قيادات الشركة والعاملين بها.

وعقد المهندس محمد شيمي، بمقر الشركة القابضة، اجتماعا بشأن شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة، استعرض خلاله نشاط الشركة واستراتيجية العمل في مجال التطوير العقاري، ومشروعاتها الحالية والموقف التنفيذي، ومنها “جراند فيو سموحة”، و “راقية” بالإسكندرية، و”أريبا” بالساحل الشمالي ، وعمليات البيع والتسويق، فضلا عن الرؤية المستقبلية والخطط التوسعية وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور أيمن مختار، والمهندس أيمن أبوبكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات، وعدد من قيادات الوزارة.

تابع المهندس محمد شيمي موقف مشروع “جراند فيو سموحة”، الذي يأتي في مقدمة مشروعات الشركة ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ومحور 14 مايو، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع، ويتكون من 13 برجا تضم نحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية. والتقى الوزير عددا من عملاء المشروع ووجه إدارة الشركة بضرورة سرعة إنجاز المشروع وفق جدول زمني محدد وتذليل العقبات أمام حاجزي الوحدات والالتزام بمواعيد التسليم، والارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.