“الشربينى”: مجالس الأمناء شريك رئيسى فى تنمية المدن الجديدة وأحد أذرعها

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً مع رؤساء أجهزة ورؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة، لبحث سبل تعميق وتعزيز التعاون بين الأجهزة ومجالس الأمناء.

واستهل وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب برؤساء مجالس الأمناء بالمدن الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقدم الدعم بكل صوره لمجالس الأمناء من أجل خدمة المواطنين بالمدن الجديدة، فمجالس الأمناء شريك رئيسى فى تنمية المدن الجديدة، وأحد الأذرع التى تساعد أجهزة المدن الجديدة فى تحقيق وتلبية طموحات وتطلعات سكان تلك المدن، من خلال إيصال صوت المواطنين وطلباتهم لأجهزة المدن والمساعدة فى تلبيتها.

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من الملفات المستهدف تحقيقها فى المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهى فرصة كبيرة لتعميق وتعزيز التعاون بين الأجهزة ومجالس الأمناء، وعلى رأس تلك الملفات، العمل على تعظيم الموارد المالية للمدن الجديدة ومنها موارد مجالس الأمناء، وذلك من خلال أفكار بناءة وغير تقليدية، وإيجاد حلول خارج الصندوق للتغلب على العقبات والمشاكل، وضمان استدامة التنمية وتقديم الخدمات لسكان المدن الجديدة.

وأكد الشربيني، ضرورة العمل بفكر جديد ومختلف فى مجالس الأمناء، وتعزيز دورها فى عملية التنمية بالمدن الجديدة، والتواصل المستمر والفعال مع السكان، ونقل الصورة الكاملة لما يتم تنفيذه من إنجازات ومشروعات لصالحهم، وإشراكهم فى تحقيق أهداف التنمية، وتحمل مسئولياتهم تجاه مدنهم، مما يعزز من ارتباط السكان بمدنهم، مشدداً على ضرورة التواصل البناء بين مجالس الأمناء وممثلى الوزارات والجهات الحكومية، وحضورهم اجتماعات المجالس من أجل اطلاعهم على مشاكل واحتياجات المواطنين.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية رؤساء مجالس الأمناء بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل مناقشة وطرح جميع المشكلات فى كل مدينة بشكل تفصيلى، والعمل بين الهيئة وأجهزة المدن ومجالس الأمناء لحلها، وتبادل الخبرات والتجارب بين المدن وبعضها، وإعداد تقرير شهرى يتم عرضه على الوزير بما يتخذ من إجراءات، كما سيتم عقد اجتماعات دورية مع مجالس الأمناء وبحضور رؤساء الأجهزة، لدفع معدلات التنمية وتحقيق مصلحة المواطنين بالمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مداخلات رؤساء مجالس أمناء المدن الجديدة، وتضمنت عرضاً للمشاكل التى يواجهونها والمقترحات لتعظيم موارد مجالس الأمناء، وتقدموا بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عقد هذا اللقاء الأول من نوعه معهم، من أجل تعزيز دور المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية بالمدن الجديدة.