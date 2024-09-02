“التعليم العالى”: فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم.. غدا الثلاثاء

تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024 على النحو المُبين بالجدول ؛ وذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المُستدامة.

واوضح مكتب التنسيق، ان مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.digital.gov.eg؛ مشيرا إلى تعليمات بشأن نظام التنسيق الالكتروني:منها ان يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت: www.tansik.digital.gov.eg؛ و سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

وعن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات؛ سيتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة؛ على ان ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.

● الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

أولًا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجاري / زراعي …. (ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي: ( س / 000000 )

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المُقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام “السنتان بعد الثانوية”

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2- ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.