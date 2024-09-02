“الإسكان “: زيادة عدد العمالة ودفع معدلات التنفيذ بمشروعات سكن لكل المصريين بمدينة قنا الجديدة

تفقد أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين ” بمنطقة ٦٠٠ فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ مترا للوحدة ثلاث غرف لعدد ( ٢٣ ) عمارة سكنية بها ( ٥٥٢ ) وحدة سكنية وبنسبة تنفيذ ٩٧.٥٪؜، وكذلك تفقد 5 عمارات سكنية نموذج ٧٥ مترا للوحدة بإجمالى ١٨٠ وحدة سكنية بنسبة تنفيذ ٨٣٪؜.

وفي سياق متصل، تفقد رشاد، الأعمال المتبقية من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي، معالجة ثنائية المرحلة الأولى، وتصميم وتنفيذ المعالجة الثلاثية المرحلة الثانية بنسبة تنفيذ ٨٢٪؜.

وطالب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز وجودة المواصفات القياسية.