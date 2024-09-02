بحضور نقيب المحامين.. بدء اجتماع الشئون التشريعية لاستكمال مناقشة مشروع الإجراءات الجنائية

بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبدالحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس، على المقترح المقدم من نقابة المحامين بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.