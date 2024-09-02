جامعة بنها تشارك بندوة التنمية العالمية وتعزيز التعاون التعليمي العالي بين الصين ودول المحيط الهندي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن مشاركة وفد من الجامعة فى ندوة تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وتعزيز التعاون التعليمي العالي بين الصين ودول المحيط الهندي ، والتي تنظمها جامعة Zhejiang Normal University بالصين حتى 12 سبتمبر الجاري بحضور الدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار ” الجيزاوي ” إلي أن وفد الجامعة ضم الدكتور حازم عليوه المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور ، والدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة ، مؤكدا أن مشاركة جامعة بنها تأتي في إطار سعيها الدائم إلي فتح آفاق التعاون مع جامعات الدول الصديقة التى تربطها علاقات متينة وتاريخية بمصر مثل الصين.

وقال رئيس الجامعة أن الندوة تهدف إلي مشاركة تجربة الصين في تطوير التعليم العالي مع الدول المشاركة، وتوفير رؤى عملية لإصلاح التعليم وتنميته. كما أنها تدعم بنشاط المبادرات التعليمية للدول ذات الصلة، وتعزز التبادل المتبادل بين المشاركين، وتحسين القدرات التعليمية والتدريسية، وتعزيز التعاون المستمر بين الصين والدول الأخرى في مجال التعليم.

كما أنها تهدف إلى معالجة الوضع الحالي واحتياجات تدريب المعلمين والمسؤولين في التعليم العالي من خلال أربع طرق: المحاضرات والتفاعلات والمناقشات والزيارات والتجارب الثقافية.