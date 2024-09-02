المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بضم فئات جديدة للتأمين الصحي الشامل خطوة تعزز العدالة الاجتماعية

أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء لمظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال: إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر الحماية الصحية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، موضحًا أن ضم هذه الفئات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث تواجه مصر والعالم تحديات صحية واقتصادية متعددة، ما يجعل من الضروري تعزيز جهود الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأقل حظًا، وضم منتفعي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحي يؤكد تحقيق حلم جميع المصريين بعد تعثر وعدم قدرة الحكومات في العقود الماضية على اتخاذ هذه الخطوة، التي تسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين.

مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية.