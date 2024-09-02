“الإسكان” :إقبال كبير على حجز الوحدات السكنية بمشروع ” فالي تاورز” بمدينة حدائق أكتوبر 

صرح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأن حجز الوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، قد شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه تم انتهاء فترة الحجز للوحدات السكنية بمشروع فالى تاورز بمدينة حدائق أكتوبر بتاريخ 29/8/2024، وقد تبين تقدم عدد 11000 مواطن تقريبا للحجز على عدد 2406 وحدات سكنية مطروحة بالمشروع، وجارٍ مراجعة بعض التحويلات البنكية وتحديد موقفها.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أنه جارٍ حالياً أيضاً مراجعة الطلبات المقدمة من العملاء، وإعداد الإجراءات اللازمة تمهيدا للاعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

جدير بالذكر أنّه كان قد تم الإعلان عن طرح تلك الوحدات ضمن برنامج مسكن بتاريخ 11/6/2024 خلال الفترة من 30/6/2024 حتى 29/8/2024 بعدد 984 وحدة، وأنه نظراً لحالة الطلب المرتفع على حجز تلك الوحدات واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين، فقد تم الاعلان بتاريخ 8/ 8 / 2024 عن زيادة عدد الوحدات المطروحة بمشروع فالى تاورز ليصبح 2406 وحدات بدلا من 984 وحدة وبنفس الشروط المعلن عنها بالاعلان السابق.