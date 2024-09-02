انطلاق فعاليات “ماراثون جامعة بنها للابتكارات ” عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تنظيم “ماراثون جامعة بنها للابتكارات2024 ” يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي تولي الابتكارات أهمية كبيرة وتضعهما على رأس أولوياتها لما لها من أهمية كبيرة على الســــاحة العالمية، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلــــوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تركــــز على تعزيز إدارة المعرفـــة ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي

فى سياق متصل تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات الماراثون والذى تنظمه الجامعة بمركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” ، وذلك بحضور الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها ، والمهندس صلاح سليمان مدير مركز إبداع مصر الرقمية، والدكتور شريف المهدى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة ، الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور تامر سمير أنه تم استقبال الفرق المشاركة بالماراثون والتي تم تصعيدها وصلت إلي 32 فريقا وتسكينهم بالمدينة الجامعية مساء أمس وتم تقسيم الفرق إلي مجموعات وبدأ الفعاليات اليوم ، مشيرا إلي الماراثون شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف المؤسسات التعليمية سواء أن كانت جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومدارس التعليم الفنى والثانوية العامة وطلاب مدارس STEM والمدارس التكنولوجية.

وأضاف الدكتور السيد فوده أن جامعة بنها حريصة علي تشجيع البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أشار الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي للمجلس التنفيذي للابتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها إلي أن الفائزين في الماراثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 240 ألف جنيه ، مؤكدا ان المحاور الرئيسية بالماراثون تتضمنت : استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الطاقة المتجددة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي واستخدام الذكاء الصناعي في تحسين أداء الروبوتات الصناعية واستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما تتضمنت المحاور أيضا الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة و استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.