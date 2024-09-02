“المهندسين”: عمارة “البيومات” تمثل تطورًا في صناعة البناء من خلال استبدال المواد التقليدية بمواد متجددة

بحضور محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين، والمعماري الاستشاري سيف أبو النجا- رئيس جمعية المعماريين المصريين، نظّمت اللجنة المشتركة (التنمية المهنية المستمرة (cpd بشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية وجمعية المعماريين المصريين، أولى فعالياتها فى برنامجها التدريبي cpd، تحت رعاية الدكتور المعماري أحمد الزيات- رئيس شعبة الهندسة المعمارية، ندوة علمية تحت عنوان “عمارة البيومات- فلسفة تطور العمارة البيئية المعاصرة”، قدمتها الأستاذة الدكتورة المعمارية هناء ضاحي- أستاذة العمارة المستدامة ومؤسسة مركز تكنولوجيا العمارة البيئية والرقمية بجامعة ألبورج بكوبنهاجن وجامعة شتوتجارت بألمانيا.

في بداية الندوة، عبّر محمود عرفات، عن سعادته للمشاركة في فعاليات شعبة العمارة، قائلًا: “خلال حضوري فعاليات شعبة الهندسة المعمارية أشعر بأنني في رحاب الفن والفلسفة، حيث يرتبط الفن والفلسفة بالعمارة ارتباطًا وثيقًا قد لا نجده في أي تخصص آخر”، وأضاف: “زادت سعادتي بوجود الدكتورة هناء ضاحي، الشابة المصرية التي أبدعت في الخارج، ووجودها هنا يمثل إضافة كبيرة، ونرحب بها في بيتها نقابة المهندسين”.

وأكد المهندس محمود عرفات، حرصه على الاستماع إلى كل ما ستطرحه الدكتورة هناء ضاحي من معلومات وخبرات علمية.

من جانبه، أوضح الدكتور المعماري أحمد الزيات، أن هذه الندوة تمثل باكورة أنشطة التعاون بين شعبة الهندسة المعمارية وجمعية المهندسين المعماريين المصريين من خلال لجنة التنمية المهنية المستمرة، مثمنًا قيمة الندوة ومكانة الدكتورة هناء ضاحي، قائلًا: “محاضرة اليوم غنية ومليئة بالإضافات العلمية، ونسعد بأن يدير الحوار الأستاذ الدكتور نبيل محارب”.

في كلمته، أشار المعماري الاستشاري سيف أبو النجا، إلى أن الدكتورة هناء ضاحي تمثل قصة نجاح متميزة، مليئة بالتحديات والانتصارات، واصفًا إياها “بالاختراع الكبير”، وأضاف: “قد لا يدخل البيومات إلى مصر بسهولة، لكن هناء ضاحي تمكنت من الوصول إلى أعلى مراتب براءات الاختراع في أوروبا، وأسست علم البيومات، الذي ارتبط بها بشكل وثيق”.

كما عبّرت المعمارية ابتسام خضر- وكيل الشعبة والرئيس المناوب للجنة المشتركة في cpd عن شوقها للاستماع إلى كل ما سيتم طرحه في الندوة حول مستقبل مواد البناء المستدامة، مشددة على أن الدكتورة المعمارية هناء ضاحي تمثل قصة نجاح للمرأة يجب أن يتعلم منها الجميع.

في بداية الندوة، أشار الدكتور المعماري نبيل محارب إلى نقطة هامة حول ما إذا كانت الطرق والمواد التقليدية التي استخدمناها وما زلنا نستخدمها ستظل ملائمة في الوقت الحاضر والسنوات القادمة.

وفي محاضرتها، أوضحت الدكتورة المعمارية هناء ضاحي أن “البيومات” تمثل تطورًا في صناعة البناء، وذلك من خلال استبدال المواد التقليدية بمواد متجددة، مشيرة إلى أن القش والكتان وغيرهما من المواد الطبيعية يمكن أن يتم تحسين خصائصها عبر التكنولوجيا لتُستخدم في التصنيع والبناء، بعد إجراء التجارب والاختبارات اللازمة لقياس مدى كفاءتها.

كما أشارت “ضاحي” إلى إمكانية استخدام قش الأرز في بناء واجهات تمنع الضوضاء وتعمل كعوازل صوتية، وأكدت أنها شاركت مع فريق أوروبي عالمي تمكن من تصنيع جسر من ألياف الكتان مع دعم داخلي من الفوم، وأن العالم يواجه تحديات بيئية متزايدة تتطلب تحولًا جذريًّا في مجال العمارة، يعتمد على دمج المواد الحيوية.

وأضافت أن هذه المواد المبتكرة، المشتقة من المواد الحيوية مثل النباتات والفطريات والمخلفات الزراعية، تقدم بديلًا مستدامًا جزئيًّا أو كليًّا للمواد التقليدية، كالصلب والخرسانة، حيث تتميز بانخفاض البصمة الكربونية، والقدرة على إصلاح ذاتها.

وأشارت إلى أن هذا التحول نحو المواد الحيوية ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل هو تطور ضروري، يركز فيه المعماريون والمصممون على إنشاء هياكل متوافقة مع البيئة، مما يقلل من تأثيرنا البيئي ويدفع حدود التصميم المعماري.

وفي ختام الندوة، قام المهندس محمود عرفات، بتكريم الأستاذة الدكتورة المعمارية هناء ضاحي والأستاذ الدكتور المعماري نبيل محارب، وأهداهما شهادات التقدير على مشاركتهما الفعالة والمتميزة في فعالية شعبة الهندسة المعمارية.

كما قام المعماري الاستشاري سيف أبو النجا، بتكريم الدكتورة المعمارية هناء ضاحي والدكتور المعماري نبيل محارب، وأهداهما شهادات تقدير باسم اللجنة المشتركة، تقديرًا لجهودهما ودعمهما لأولى فعاليات عمل اللجنة المشتركة (التنمية المهنية المستمرة cpd).