“لجنة التدريب بالمهندسين”: تفعيل دور النقابة لرفع مستوى المهندسين علميًّا وفنيًّا ومهنيًّا

بحضور أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين، عقدت لجنة التدريب بالشُّعبة، برئاسة الدكتور ناصر خالد، ندوة بعنوان “التصميم الإنشائي لأحد المشاريع الكبرى- دراسة حالة” حاضر فيها الدكتور مجدي ثابت الشيخ- عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة القاهرة. شارك في الحضور الدكتورة زينب إبراهيم- عضو شعبة الهندسة المدنية.

خلال كلمته الافتتاحية، أوضح حشيش، أن هذه الندوة من أهم الندوات التي تعقدها شعبة الهندسة المدنية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية تُبنى على سواعد المهندسين، وأنهم أصحاب الدور الأكبر في تنفيذ المشروعات القومية التي تُنفذ في مصر حاليًا، قائلًا: “أتمنى أن تكون ندوة مفيدة ومثمرة”.

وفي سياق متصل، أوضح دكتور ناصر خالد، أن هذه الندوة تأتي في إطار تفعيل دور النقابة لرفع مستوى المهندسين علميًّا وفنيًّا ومهنيًّا، وإطلاعهم على كل ما هو جديد في المجال، وبث المعلومات من مصادر موثوق بها، خاصة بعد انتشار المعلومات المغلوطة على شبكة الإنترنت.

وخلال محاضرته، أوضح الدكتور مجدي الشيخ، أنه كان حريصًا على عقد الندوة لِمَدّ جسور التواصل مع المهندسين، في محاولة لتبادل الخبرات والمعلومات، متناولًا أحد المشروعات الكبرى التي تم تصميمها وإدارتها بأعلى المستويات الفنية، مسترسلًا في توضيح وشرح الأحداث التي مر بها المشروع والمشاكل، وكيفية التغلب على التحديات والصعاب التي واجهت المشروع، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى كافة التخصصات الهندسية، فهي نتاج عمل وتعاون بين عشرات الاستشاريين، خاصة وأن المشروعات الكبرى تحتاج إلى العديد من الدراسات، منها: الدراسات الجيولوجية، ودراسات أبحاث التربة والأساسات، والمسح الطوبوجرافي والفيزيائي، واختبار النفق الهوائي، والدراسة البيئية، والدراسة المرورية ، ودراسة تحقيق الاستدامة، ودراسة الحركة الرأسية (المصاعد والسلالم)، ودراسة خاصة بالحريق والدفاع المدني، ودراسة الواجهات وكيفية التنظيف والصيانة، ودراسة الإضاءة الداخلية والخارجية، وكذا التخطيط والجداول الزمنية، ودراسة التسعير وتدفقه، ودراسة التسويق لعناصر المشروع.

وفي ختام الندوة، دارت مناقشات، أجاب خلالها الدكتور مجدي الشيخ عن كافة أسئلة واستفسارات الحضور.