“النبراوى”: ” المبانى الخضراء” تنمية مستدامة وحياة أفضل وفرص عمل واعدة للمهندسين

في حضور طارق النبراوي– نقيب المهندسين، والمهندس كريم الكسار– أمين عام مساعد نقابة المهندسين، عقدت لجنة التنمية المستدامة، برئاسة المهندسة إيمان راغب- ندوة عن المباني الخضراء وعلاقتها بالتنمية المستدامة، حاضر فيها الأستاذ الدكتور المهندس صلاح الحجار– الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية والخبير الدولي في المباني الخضراء والتنمية المستدامة.

في بداية الندوة، رحَّب نقيب المهندسين بالحضور والمحاضر، مؤكدًا أن الدكتور صلاح الحجار رمزٌ من رموز الهندسة في مصر وعالِم كبير وصاحب إنجازات علمية كبيرة، مشيرًا إلى أن حضوره ومشاركته في ندوات النقابة تُمثِّل إضافة قوية كبيرة لهذه الندوات، ودعاه لمواصلة محاضراته في النقابة -بيت كل مهندسي مصر- ليستفيد من خبراته أجيال المهندسين المختلفة.

وفي ذات الاتجاه رحَّب كريم الكسار بالحضور وبالمحاضر، مؤكدًا أن قوة نقابة المهندسين وثروتها الغالية تكمن في أعضائها المهندسين وما يمتلكونه من خبرات، مشيرًا إلى أن المهندسين الاستشاريين وأساتذة الهندسة وخبراء المهندسين في كل التخصصات الهندسية هم قوة ناعمة كبيرة لمصر وفخر لنقابة المهندسين. مشيدًا بأنشطة لجنة التنمية المستدامة.

وكانت الندوة قد بدأت بكلمة افتتاحية لإيمان راغب، رحَّبت فيها بالحضور وبمتابعي الندوة عبر تقنية زووم ، مشيرة إلى أن الندوة واحدة من سلسلة ندوات التنمية المستدامة التي تعقدها اللجنة، والتي تتناول محاور التنمية ذات العلاقة بجميع التخصصات الهندسية.

وفي محاضرته استعرض الدكتور صلاح الحجار، أهمية المباني الخضراء وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة.. وقال: “التنمية المستدامة هي الحل الوحيد لجميع مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرًا إلى أن المعنى الأشهر للتنمية المستدامة هو المحافظة على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح “الحجار” أن المباني الخضراء هي أهم قطاع يؤثر في التغيرات المناخية، فتأثيره على غازات الاحتباس الحراري تصل نسبته إلى 40%، كما أن المباني تستهلك 42% من الطاقة، فيما تستهلك الصناعة 37% والزراعة 4% والقطاعات الحكومية 17%، مؤكدًا أن المباني الخضراء تحقق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

وأشار “الحجار” إلى أن العالم يهتم بقضية التغيرات المناخية منذ عام 1989، وهناك ما بين 110 و120 مواصفة عالمية للمباني الخضراء، أقدمها المواصفة البريطانية وأشهرها المواصفة الأمريكية “الليد” التي يتم تطبيقها في مصر.. وقال: “التغيرات المناخية قضية شديدة الخطورة، وإذا لم يتم مواجهتها فإنها تهدد بفناء العالم”.

وأضاف: “في العالم حاليًا 80 مجلسًا للأبنية الخضراء، منها المجلس المصري للأبنية الخضراء الذي أُنشئ عام 2012”.

وتابع: “في مصر حاليًا أقل من 100 مبنى أخضر، بينما في بريطانيا 700 ألف مبنى أخضر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية مليون و600 ألف مبنى أخضر و40 ألف مول تجاري أخضر و200 ألف خبير في مجال المباني الخضراء، وهو مجال واعد جدًّا ويوفر فرص عمل كبيره للمهندسين بدخل يفوق أضعاف ما يحصل عليه المهندسون المدنيون والمعماريون وغيرهم من مهندسي التخصصات المختلفة”.

وأكد “الحجار” أن المباني الخضراء تُقلل استهلاك الطاقة، وتقلل من استهلاك المياه وتُحسِّن من جودة الهواء داخل المبنى، مما يُحسِّن من الصحة العامة لساكني هذه المباني ويحقق لهم رفاهية الحياة.

وشدد “الحجار” على وجود أنظمة لتشييد المباني الخضراء أقل كثيرًا من تكلفتها، طبقًا لمواصفة الليد الأمريكية التي تعتمد على خامات مستوردة، مما يزيد من تكلفتها.. وقال: “للأسف في مصر شائعة منتشرة تزعم أن المباني الخضراء مكلفة جدًّا، وهو كلام غير صحيح بالمرة، فهناك مواصفة مصرية تحمل اسم ترشيد: لا تزيد تكلفة المباني الخضراء فيها عن %01، مقارنة بالمباني العادية، وهو مبلغ هزيل، خاصة في ظل المزايا التي تحققها المباني الخضراء”.

وقال: “يجب أن تكون هناك حملة قومية لنشر ثقافة المباني الخضراء والتوسُّع فيها”، مشيرًا إلى أن بعض القرى في مصر شهدت إقامة مبانٍ خضراء في ظل مبادرة حياة كريمة.

وتناول “الحجار” في محاضرته طرقًا مختلفة لتدوير النفايات بما يحقق أفضل عائد منها باعتبارها خطوة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية الندوة، دارت مناقشات مفتوحة بين المحاضر والحضور حول كيفية التوسع في المباني الخضراء في مصر وطرق نشر المعرفة بأهميتها.