دفاع النواب: دعم وتأييد لكافة خطوات القيادة السياسية للحفاظ على مقدرات الوطن

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحه والجاهزيه التي ظهر بها أفراد الجيش المصري، مثمناً قرار القيادة السياسية بتفعيل الاتفاقيات العسكرية بين مصر والصومال وإرسال عدد من القوات المصرية الي دولة الصومال الشقيقة، مؤكداً بأن مساعدة الأشقاء وإبعاد الأمن القومي المصري هو قرار مصري خالص ونمتلك ذلك ونقدر عليه.

وبعث وكيل دفاع النواب برسالة دعم وتأييد ومباركة من أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقومي وأعضاء البرلمان المصري ، لجميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية والجيش المصري للحفاظ علي مقدرات هذا الوطن، مؤكدًا بأن الجيش المصري لة الذراع الطولي القادرة علي الحفاظ علي مقدرات هذا الوطن وشعبه العظيم وأننا دعاة سلام واستقرار، ولكن لاتختبروا مصر ولاجيشها العظيم القادر علي الوصول إلى أي مكان.

واضاف ابراهيم المصري أن مصر تستهدف من حضورها العسكري في الصومال 3 محددات: «أولاً مساعدة الجيش الصومالي ورفع كفاءته القتالية للتعامل مع عمليات (منظمة الشباب) الإرهابية عبر الخبرات الكبيرة للجيش المصري، وثانياً دعم وحدة الأراضي الصومالية برفع كفاءة قواتها المسلحة، وثالثاً تعزيز مشاركة مقديشو في تأمين قناة السويس من باب المندب».

وجميعها اهداف مشروعه تنتهجها القاهرة ومقديشو ضمن اتفاقيه عسكرية رغب فيها الصومال واستجابت لها مصر كرسالة دعم للأشقاء في الصومال.