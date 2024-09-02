قبل انضمامهم للمنتخب.. أسبوع مميز للمحترفين إبداع صلاح وظهور أول لـ عبدالمنعم

عاش لاعبى منتخب مصر المحترفون، والموجودون فى قائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر الفراعنة لمواجهتى كاب فيردى وبتسوانا، المقرر لهما 6 و10 سبتمبر فى الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب، أسبوعا مميزا للغاية.

ويعد هذا الأسبوع مميزا لجميع المحترفين بعدما شاركوا مع أنديتهم وتركوا بصمة واضحة، ليدخوا المعسكر بمعنويات عالية استعدادا لبداية مشوار الفراعنة فى التصفيات الأفريقية.

فقد تمكن نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح من خطف الأضواء بعدما قاد “الريدز” لاكتساح مانشستر يونايتد بثلاثية فى عقر داره، بعدما صنع هدفين وسجل الثالث بنفسه ليواصل الفرعون سجله التهديفى مع الليفر بعدما سجل 3 اهداف وصنع مثلها فى أول 3 مباريات وضعت الريدز على صدارة الترتيب متساويا مع مانشستر سيتى.

فيما واصل نجم المنتخب وآينتراخت فرانكفورت عمر مرموش إبداعه بعدما نجح فى تسجيل هدفه الأول فى البوندزليجا واستمراره فى صناعة الأهداف، ليصل إلى المساهة الرابعة فى 3 مباريات، بعدما سجل هدفا وصنع 3 أهداف.

ونجح مهاجم نانت الفرنسى مصطفى محمد فى وضع بصمته الأولى فى الدورى الفرنسى هذا الأسبوع، بعدما ربطته عدة تقارير بالرحيل عن ناديه الفرنسى إلى “البريميرليج” عبر بوابة وولفرهامبتون ولكن لم يرحل، ليشارك ويسجل أول أهدافه.

ولأول مرة، ظهر محمد عبد المنعم مدافع الأهلى المنتقب حديثا لنيس الفرنسى، أمس “الأحد”، بعدما شارك بديلا فى الدقيقة 68 من عمر اللقاء فى مواجهة فريقه مع أنجيه، ونجح فى قيادة الفريق لتحقيق الفوز.

وقاد مدافع نيوم السعودى أحمد حجازى، فريقه لصدارة دورى ديلو السعودى بعدما نجح فى الفوز بأول 3 مباريات فى البطولة لينفرد بصدارة الترتيب، دون أن يتلقى أى هدف فى وجود حجازى أساسيا فى جميع المباريات.

فيما شارك محمد الننى فى 3 مباريات مع فريقه الجزيرة الإماراتى بشكل أساسى ونجح فى صناعة هدف وحصل على جائزة أفضل لاعب فى أول مباراة خاضها فى الدورى الإماراتى، كما شارك حمدى فتحى فى كل مباريات الوكرة القطرى بشكل أساسى، كما شارك محمد حسن تريزيجيه فى مباريات طرابزون التركى ونجح فى تسجيل هدف.