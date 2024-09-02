الأهلى يتوج ببطولة كأس الأبطال الدولية لكرة اليد بالبوسنة

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى بلقب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، والتى أقيمت فى البوسنة، بعد أن تغلب على فريق زغرب، بطل كرواتيا فى المباراة النهائية للبطولة.

وقدم الفريق عرضا قويا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 33-30 ليحصد اللقب في تجربة قوية استعدادا للموسم الجديد.

واستهل رجال يد الأهلى مشواره فى البطولة بالفوز على فريق سلوجا البوسنى بنتيجة 39-13، ثم تغلب على فريق بشكتاش التركى بنتيجة 35-24 ليتأهل إلى النهائى ويتوج باللقب.

وحرص المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، الدنماركى ستيفان مادسن، على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب للموسم الجديد، والذى يشهد تحديات عديدة أبرزها المشاركة فى بطولة العالم للأندية سوبر جلوب.