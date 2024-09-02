ملعب استاد القاهرة الدولى يستضيف مباراة الأهلى فى بطولة إنتركونتينينتال

وافقت هيئة ستاد القاهرة الدولى، على استضافة مباراة الأهلى الأولى فى بطولة إنتركونتينينتال، والمقرر لها يوم 29 من أكتوبر المقبل.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشواره فى بطولة إنتركونتينينتال، بداية من الدور ربع النهائى بمواجهة الفائز من العين الإماراتى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى الدور التمهيدى.

وأرسل النادى الأهلى خطابًا لإدارة استاد القاهرة الدولى، لطلب استضافة المباراة وتمت الموافقة عليه من قبل هيئة ستاد القاهرة، وينتظر الأهلى تحديد منافسه فى تلك المباراة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، قد استحدث بطولة “كأس إنتركونتينينتال” لتقام بدلًا من كأس العالم للأندية فى نهاية كل عام، فيما يقام كأس العالم للأندية بنظامه الجديد كل 4 سنوات.

وتضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية فى ملعب محايد بين الفائز من دورى أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.