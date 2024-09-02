فى تصفيات كأس العالم 2026.. وسام يستعد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن

يستعد لاعب منتخب فلسطين والنادى الأهلى وسام أبو على، لخوض المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانضم اللاعب إلى معسكر الفدائيين اليوم “الإثنين”، استعدادًا لخوض أول جولتين فى الدور الثالث من تصفيات المونديال.

تضم مجموعة منتخب فلسطين كل من: “كوريا الجنوبية، الأردن، العراق، عمان، الكويت”.

يفتتح الفدائيين مشوار التأهل بمواجهة كوريا الجنوبية والأردن شهر سبتمبر الجارى.

ويحل المنتخب الفلسطينى ضيفًا على نظيره الكورى الجنوبية يوم “الخميس” المقبل، بعدها يستضيف النشامى يوم 10 من الشهر الجارى.

وشارك اللاعب وسام أبو على أمام منتخب لبنان فى المرحلة الثانية من التصفيات والتى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين.

ويبحث هداف الدورى المصرى فى الموسم الماضى، عن تسجيل أول أهدافه بقميص منتخب بلاده.