بزيادة 25 ألف دولار.. ميكالى يطلب 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب

طلب المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الأوليمبى، البرازيلى روجيريو ميكالى، من اتحاد الكرة الحصول على 90 ألف دولار شهريا للموافقة على تدريب منتخب الشباب مواليد 2005، بزيادة 25 ألف دولار عما كان يتقاضاه مع المنتخب الأوليمبى.

كما طالب ميكالى اتحاد الكرة، توقيع عقد مدته 4 سنوات حتى 2028 بدون شروط جزائية، على أن يحصل على قيمة العقد كاملا فى حالة إقالته فى أى وقت قبل انتهاء مدة العقد.

ويدرس اتحاد الكرة مطالب ميكالى حاليا، خاصة وأن المجلس الحالى برئاسة جمال علام ستنتهى فترة ولايته خلال الأشهر القليلة المقبلة وسيتم الدعوة لعقد الانتخابات خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين .