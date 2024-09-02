بمشاركة عطية الله والساعى.. الأهلى يستأنف تدريباته للموسم الجديد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته الجماعية اليوم “الاثنين”، على ملعب مختار التتش فى بداية التحضير للموسم الجديد، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة 3 أسابيع منذ حسم لقب الدوري.

وشهدت تدريبات الأهلى انتظام صفقات “المارد الأحمر” الجديدة، يحيى عطية الله وعمر الساعى، فيما سبق وانضم يوسف أيمن للتدريبات قبل نهاية الموسم الماضي، فيما يغيب اللاعب أشرف دارى بسبب الانتظام فى معسكر منتخب المغرب.

ويستعد فريق النادى الأهلى لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا، ويستهلها بمواجهة جورماهيا الكينى منتصف سبتمبر الجارى في دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى يحمل الأهلى لقبها، ثم يخوض “الأحمر” مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقى.