مترجم مارسيل كولر الجديد يبدأ مهمته مع الأهلى

بدأ مترجم المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، الدكتور ضياء النجار، مهمته الجديدة اليوم “الاثنين”، من خلال تواجده فى مران الفريق الأول مع عودة الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش تحضيرا للموسم الجديد.

وقرر مسئولو النادى الأهلي تعيين مترجم جديد لكولر بعد قبول اعتذار المترجم السابق الدكتور خالد الجوادى.

وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة بخلاف أشرف دارى واللاعبين الأجانب، فى مران الأهلى وعدد من اللاعبين الشباب فى مران الفريق الأحمر.