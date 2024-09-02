فى اليوم الأول لتدريبات الأهلى.. كولر يطمئن على حالة معلول

عقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر جلسة سريعة مع اللاعب التونسى على معلول على هامش التدريب الأول للفريق استعدادا للموسم الجديد 2025/2024.

وبدأ فريق النادى الأهلى تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمواجهة نظيره فريق جور ماهيا الكينى فى منتصف سبتمبر الجارى ضمن منافسات دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وناقش كولر مع التونسى على معلول تطورات حالته وبرنامجه العلاجى والتأهيلى، فى ظل التعافى من إصابته بقطع فى وتر أكيليس، والتى تعرض لها فى أوائل مايو الماضى خلال مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.