” الإسكان”: تكثيف العمل بمشروعات الطرق والخدمات بمواقع ” سكن لكل المصريين ” لسرعة تسليم الوحدات

أكد رؤساء أجهزة تنمية مدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، تكثيف العمل بمشروعات الخدمات والطرق وتنسيق الموقع بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بهدف سرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وذلك تنفيذاً لتكليفات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال جولات تفقدية لرؤساء ومسئولي أجهزة تلك المدن، حيث تفقد على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو موقع عمارات القرنفل للإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، والذي يُعد أحد المشروعات السكنية المهمة في المدينة، يرافقه مسئولو الجهاز.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز مدينة 15 مايو، سير العمل بالطرق وتنسيق الموقع بالمشروع والذي يضم ٩١ عمارة بها ٢١٨٤ وحدة سكنية، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل، مؤكداً أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وفي سياق متصل، واصل جهاز مدينة 15 مايو، أعمال تطوير وتنسيق الموقع لعمارات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين” بمنطقة النرجس، حيث أوضح المهندس علي سعد، رئيس الجهاز، أنه يجري حالياً أعمال إنشاء وتطوير الطرق والرصف والمرافق العامة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الزراعة التي تهدف إلى تحسين البيئة العامة للمنطقة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تكثيف كافة الأعمال على مستوى المشروع.

وأضاف ” سعد ” أن الأعمال تشمل البدء في الطبقة الأسفلتية للطرق، وإنشاء أماكن انتظار للسيارات لضمان سهولة حركة المرور مستقبلاً بالمنطقة، لافتاً إلى أن منطقة النرجس تضم ٤٦٥عمارة بإجمالي ١١١٦٠ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، وأن أعمال تنسيق الموقع تهدف إلى خلق بيئة حضارية متكاملة تخدم احتياجات المواطنين وتسهم في رفع جودة الحياة.

وأضاف المهندس مينا رأفت، معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم تنفيذ أعمال الزراعة لتجميل المنطقة حيث يتم زراعة أشجار جديدة وإنشاء حدائق ومساحات خضراء مما يساهم في توفير بيئة أفضل وصحية للأجيال الحالية والمستقبلية لسكان المنطقة.

من جانبه، أفاد أحمد إمام، معاون رئيس الجهاز، بأن الأعمال شملت أيضا شبكة المرافق العامة من تمديد شبكات المياه والصرف الصحي للعمارات بالمشروع، مضيفاً أن هذه الأعمال تأتي في إطار الخطة الشاملة لتكثيف مختلف الأعمال على مستوى المشروع، وأن جميع هذه الأعمال تجري وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عدداً من المشروعات قيد التنفيذ ببعض الأحياء بالمدينة، للوقوف على حالة المشروعات التنموية والطرق والمرافق والكهرباء والزراعة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، والشركات المنفذة للمشروعات.

وشملت الجولة المرور على الحي الـ 16، والذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين “، والحي الـ 15، والذي يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16920 وحدة ضمن المبادرة.

كما تابع مسئولو جهاز العبور الجديدة، موقف تنفيذ الخدمات المقامة بتلك الأحياء، والأعمال الخاصة بالطرق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالعمارات وأماكن انتظار السيارات وأعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات في الجزر والأرصفة والمشايات بين العمارات، بجانب تفقد أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة، والتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات، تمهيداً لتسليم تلك الوحدات في المواعيد المحددة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات وسرعة إنجازها وتسليمها طبقاً للجداول الزمنية المحددة لها، والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات الفنية والحفاظ على معايير الجودة العالية في تنفيذ المشروعات.

وقام عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بموقع وحدات المبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين – محور محدودي ومتوسطي الدخل “، ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط.

واطًّلع مندور، على نسب الإنجاز بمشروعات الإسكان والخدمات والطرق والمرافق الجاري تنفيذها، موجهاً الشركات العاملة بتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسب الإنجاز، كما شملت الجولة المرور على أعمال الطرق الجاري تنفيذها ضمن أعمال تنفيذ بعض محاور الطرق للإسكان الاجتماعى بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة.