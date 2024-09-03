وزير الإسكان : تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين

عقد شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه “النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وأكد وزير الإسكان، حرصه على تلبية طلبات النواب، والاستجابة لمطالب دوائرهم، فى إطار القواعد المعمول بها، لتحقيق مصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن جميع الجهات التابعة للوزارة تبذل قصارى جهودها كل فى موقعه، من أجل تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخلال اللقاء تقدم كل نائب بالطلبات الخاصة بمشاكل دائرته، حيث وجه الوزير مسئولى الجهات التنفيذية بالوزارة كل فيما يخصه للوقوف على حلها والتعامل معها، والمتابعة المستمرة لإجراءات الحل.

وفي ختام اللقاء تقدم الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.