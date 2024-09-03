” التعليم العالى”: استمرار تسجيل الرغبات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة بموقع التنسيق لـ 10 سبتمبر

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، إتاحة باب تسجيل الرغبات بالنسبة (العربية والأجنبية) لعام 2024، للالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث بدأ قبول أوراق الطلاب بداية من الأحد 1 سبتمبر الجارى حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجارى بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار جميع التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تشمل إتاحة فرع بجامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة، ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة؛ لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية، ومحافظات الوجه البحرى بصفة عامة، وإتاحة فرع بجامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلى بصفة عامة، وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسى بالقاهرة، الكائن بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.