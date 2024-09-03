تعرف على سبب تفضيل يوسف أوباما الانتقال لبيراميدز بعد نهاية عقده مع الزمالك

حسم لاعب الزمالك يوسف أوباما، والذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، مصيره بالانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية فى صفقة انتقال حر.

ويبدأ أوباما، فترة الإعداد مع بيراميدز يوم «الأحد» المقبل، استعدادًا للمرحة المقبلة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق السماوى لمدة 8 أيام، بعد التتويج ببطولة كأس مصر، على حساب زد، وهى البطولة الأولى فى تاريخ النادى السماوى.

ويستعد بيراميدز بعد العودة للسفر إلى رواندا لخوض مباراة الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر فى مدينة كيجالى.

وفضل يوسف أوباما الانتقال لصفوف بيراميدز رغم العروض الأخرى التى تلقاها اللاعب، بسبب عدة عوامل أبرزها المقابل المادى الذى عرض عليه من قبل إدارة الفريق السماوى، وهو يعد الأكبر من بين باقى العروض التى تلقها اللاعب.

كما فضل أوباما بيراميدز بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين أصدقائه بالفريق مثل مصطفى فتحى وعلى جبر وأحمد الشناوى بخلاف باقى النجوم الكبار بالفريق.

واختار يوسف أوباما الانتقال لبيراميدز بسبب رغبته فى التواجد مع فريق كبيرينافس على البطولات والألقاب، بالإضافة إلى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا.