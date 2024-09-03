“السكة الحديد “: تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس

بناءاً علي توجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةو النقل بالتطوير المستمر و العمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذاً لتعليمات محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن الهيئة تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بعربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات ( تجربة لمدة شهر ) وبيانها كالتالي :

أولا : اعتبارا من يوم 5/9/2024

– تشغيل قطار 1083 القاهرة / الاسكندرية يومي الأحد والخميس من كل إسبوع حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الاسكندرية الساعة 10.05 كالجدول المرفق

بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .

– تشغيل قطار 1088 من الاسكندرية الي اسوان يومي الخميس والاحد من كل اسبوع حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00 كالجدول المرفق

بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .

ثانيا : اعتبارا من يوم 6/9/2024

– تشغيل قطار 1089 من اسوان الي الاسكندرية يومي الجمعة والاثنين من كل اسبوع حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الاسكندرية الساعة 11.20 كالجدول المرفق

بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .

ثالثا : اعتبارا من يوم 7/9/2024

– تشغيل قطار 1082 الاسكندرية / القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل إسبوع حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00 كالجدول المرفق

بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .

رابعا : اعتبارا من يوم 15/9/2024

– قيام قطار 1902 من الاسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لاسوان حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 20.10 يصل اسوان 13.20 كالجدول المرفق .