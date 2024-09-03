شباب حماة الوطن: مبادرة “بداية” تستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري للمستقبل

أكد المهندس محمد عز الدين أمين أمانة الشباب بأمانة قصر النيل حزب حماة الوطن، أن مبادرة بداية جديد لبناء الأإسان تهدف لرعاية وتنمية الإنسان عبر تدشين عدد من المبادرات في مجالات الصحة والثقافة والرياضة وتوفير فرص عمل مشيرا في تصريحات صحفية له أن المبادرة تستهدف تعزيز الأستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر.

وأشار “عز الدين” أن مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان المصري يعزز نشر الوعي من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك، كما أن المشروع يراعي كل الأعمار كي يستفيد منه كل المواطنين بداية من الأطفال سن يوم وصولا للمواطنين فوق سن الـ65 عاما موضحة أن المبادرة تستهدف كذلك بحث آليات مبتكرة لخلق فرص جديدة، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة، والمجتمع الأهلي والخاص.

وتابع: أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنت العديد من المبادرات من أجل بناء الإنسان والتي تعمل على ترسيخ الهوية المصرية عبر تقديم حزم متتالية من برامج الحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، موضحًا وكذلك العمل علي توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

واستكمل: المشروع يساهم أيضًا في تطوير وتأهيل الكوادر من جميع الأعمار والمجالات يحقق تناغم في مجال العمل، حيث أن مزج الفئات المجتمعية في محاولة للتطوير والتنمية البشرية يؤكد أن هناك اتجاه كبير لدعم جميع المجالات بشخصيات مؤهلة قادرة على القيادة والتفاني في مجالاتها.