وزير التموين يلتقي البرلسي لمناقشة دعم السلع وإعادة حصة المحلة من الدقيق

التقى النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

تناول اللقاء مناقشة قضية الدعم العيني والنقدي، ورؤية الوزارة وحزب التجمع في هذا الشأن، إلى جانب منظومة ضبط الأسواق وأسعار السلع.

كذلك، ناقش البرلسي إعادة حصة الدقيق المخصومة من مدينة المحلة الكبرى، على اعتبار كونها مدينة عمالية وصناعية وتجارية. ووجه الوزير بإعادة الحصة كاملة وفورًا للمدينة، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في رفع العبء عن المواطن المصري، وفي وصول رغيف الخبز لكل مواطن.