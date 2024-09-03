جلسة تعارف وصفقات ومترجم ..ملفات تنتظر اجتماع كولر مع لجنة التخطيط

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى جلسة خاصة مع المدير الفنى للفريق، السويسرى مارسيل كولر، خلال الساعات المقبلة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، يأتى فى مقدمتها «التعارف» حيث تُعد هذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها كولر مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار.

ومن الملفات التى سيتم مناقشتها في جلسة كولر المُرتقبة مع لجنة التخطيط، الصفقات التى أبرمها الأهلى الصيف الجارى واستعدادات الفريق للموسم الجديد وحاجة المدرب السويسرى لضم لاعبين جدد وغيرها من التفاصيل الإدارية والفنية الخاصة بالفريق.

واستقر مسئولو الأهلى على المترجم الجديد الذى سيقوم بأعمال الترجمة لـ مارسيل كولر والذي سيصل القاهرة بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لبدء مشواره مع الفريق يوم 8 أو 9 سبتمبر الجارى.

وظهر الدكتور ضياء النجار فى مران الأهلى أمس «الاثنين»، ليقوم بأعمال الترجمة لـ مارسيل كولر لكنه جاء للعمل بشكل مؤقت لحين إنهاء المترجم الجديد أموره الخاصة فى الخارج.

من ناحية أخرى ، قام مارسيل كولر بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين لتدريبات الفريق الأول في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، لتعويض انضمام عدد كبير من اللاعبين الدوليين لمعسكر منتخب مصر المقام حالياً استعداداً لخوض مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.