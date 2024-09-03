وزير الصحة يستقبل لجنة الرقابة الاستشارية لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارىء الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الرقابة الاستشارية المستقلة لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارىء الصحية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحب الوزير – في مستهل الاجتماع- بوفد اللجنة والتي بدأت عملها، للوقوف على أرض الواقع على دور مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر للتأهب والاستجابة للطوارىء والأزمات خاصة إزاء الأحداث الراهنة بفلسطين والسودان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مهمة اللجنة في تقييم عمل منظمة الصحة العالمية بمصر في حالات الطوارىء الصحية، ومدى قيامها بدورها كوكالة رائدة في مجال الصحة العالمية، وآراء ووجهات نظر وزارة الصحة والسكان كشريك للمنظمة في ميدان العمل، فضلاً عن شراكات المنظمة في مصر وعلاقتها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المختلفة.

أضاف “عبدالغفار” أن الوزير استعرض خطة العمل بوزارة الصحة والسكان المصرية، لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطنيين وكذلك التعامل الصحي مع النازحين من السودان خلال الفترة الماضية، حيث أوضح الوزير آليات التعامل مع الحالات المصابة التي استقبلتها مصر على مدار الفترة الماضية، والخدمات الطبية المقدمة لهم حسب كل حالة.

أشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير أكد حرص مصر على استقبال الأطفال الفلسطينيين من مرضى الأورام، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، فضلاً عن حالات الأمراض المزمنة، والأطفال حديثي الولادة، وذلك بشكل لا يؤثر على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين المصريين، كما تم مناقشة دعم المنظمة في مجال التطعيمات.

تابع “عبدالغفار” أن الوزير نوه إلى جهود منظمة الصحة العالمية بمصر والمنظمات الأممية والدول الشقيقة في دعم خطة العمل، كما ناقش الاجتماع الاحتياجات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن مناقشة تعزيز دعم المنظمة لبرنامج التطعيمات والأمراض غير السارية، فضلاً عن تدريب العاملين في القطاع الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عمار رئيس الوفد، على استقلال لجنة الرقابة الاستشارية لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارىء الصحية، موضحًا أن الزيارات القُطرية للجنة عمل أساسي لتقييم عمل المنظمة ودعمها للسلطات الوطنية في البلاد، مثمنًا جهود الدولة المصرية إزاء الأحداث الراهنة والمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، موضحًا أن اللجنة تولت عملها بمحافظة شمال سيناء والتي تعد الخط الأول لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين.

وأكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن وزارة الصحة والسكان شريك أساسي لمنظمة الصحة العالمية بمصر في الاستجابة لأي طوارىء أو أزمات صحية، مشيرًا إلى حرصه على التنسيق الدائم بين المنظمة ووزارة الصحة المصرية ،لاستكمال مهمة عمل اللجنة، موجهًا في هذا الصدد الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وفريق العمل بالوزارة لجهودهم المبذولة في تيسير كافة إجراءات عمل اللجنة بمحافظة شمال سيناء. .