تصريحات متطرفة كقائلها.. العربي الناصري يرفض زج نتنياهو باسم مصر

أعلن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، رفضه التام تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل والتي حاول خلال الزج باسم مصر، واصفا هذه التصريحات بـ”المتطرفة” كقائلها.

وأكد أبو العلا، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، تظهر سياسات الاحتلال الصهيوني والتي تتمثل في بث الأكاذيب والقول بالزيف والباطل دون مراعاة لأي قوانين دولية أو أعراف إنسانية، مشيرا إلي أن كل ما ينطق به “بنيامين نتنياهو” كذب ولا يمت للواقع بأي صلة.

وأشار إلى أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني مواصلة واضحة للاحتلال الذى فعل كل شيء دموي من استهداف للمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمباني السكنية والمساجد والكنائس وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والصحفيين مما أدى لاستشهاد عشرة آلاف من المدنيين الأبرياء بالإضافة لعشرات آلاف من المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل ممنهج لتلك الحكومة فلم يسلم الفلسطينيون العزل من الضربات الجوية حتى في المناطق المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولى الإنساني.

وشدد رئيس الحزب على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته إزاء بلطجة الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال والشيوخ والنساء بدم بارد في فلسطين المحتلة، مثمنا دور القيادة المصرية في سعيها الدؤوب من أجل وقف إطلاق النار ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.