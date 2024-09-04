د. محمود خطاب: “الذكاء الاصطناعي جاء في الوقت المناسب لمساعدتنا على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وفاعلية

أكد الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك المتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية؛ وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، على أهمية الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة في المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت عن التجارة الإلكترونية على هامش معرض سيملس شمال افريقيا، تحت عنوان “الاعتماد على القدرات الكاملة للذكاء الاصطناعي لدعم نمو التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة: تقديم الجيل القادم من تجربة التسوق إلى شمال إفريقيا”.

حضر الجلسة النقاشية عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، وأدارتها سالي العقاد، رئيس منصة أبجد، وتناولت الجلسة سبل الاعتماد على القدرات المتكاملة للذكاء الاصطناعي لدفع نمو قطاع التجارة الالكترونية والتجزئة وكيفية تشكيل تجربة تسوق متطورة في المنطقة.

وقال خطاب: “نحن نعيش في عصر يتطلب منا الاستفادة من كل أنواع الذكاء، والذكاء الاصطناعي جاء في الوقت المناسب لمساعدتنا على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وفاعلية”.

وأضاف أن شركة بي تك تعتبر الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها، حيث تسعى لاستخدامه لتحسين كفاءة عملياتها وتلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

وتابع: “لقد بدأنا نتجه نحو بناء التكنولوجيا الخاصة بنا، وذلك بعد اكتشافنا أن الاعتماد على الحلول المشتركة التي يستخدمها العالم أجمع قد لا يفي باحتياجاتنا لتلبية ما يطلبه عملائنا. ولذلك، قمنا بإنشاء منظومة تكنولوجية داخلية b_labs تضم فريقًا على أعلى مستوى لتطوير الأنظمة التي نحتاجها لتنفيذ أعمالنا بكفاءة.”

وأشار الدكتور خطاب إلى أن امتلاك خلفية جيدة والعمل عليها مع فريق متميز ساعد الشركة في مواكبة التطور التكنولوجي وتطوير الأعمال.

وفي نهاية كلمته شدد خطاب على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي، قائلاً: “استراتيجية الذكاء الاصطناعي هي جزء من الاستراتيجية العامة لأي شركة. هناك استخدامات كثيرة للذكاء الاصطناعي، ومن الضروري استخدام ما يناسب احتياجات الشركة وفق جدول زمني محدد، وعدم الاستعجال في تنفيذ كل شيء دفعة واحدة لتجنب العقبات التي قد تواجه الشركات، خاصة الناشئة منها.