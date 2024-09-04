مارسيل كولر يتمسك بطلبه حول مهاجم الأهلى الجديد

يرغب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، فى ضم مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، استفسر من مسئولى النادى، بخصوص إمكانية ضم مهاجم جديد فى الصيف الجارى، لأنه من المراكز التى طلب تدعميها قبل سفره إلى بلاده وهو يريد حسم الملف بأسرع وقت.

وشددت التقارير أن إدارة النادى الأهلى تفكر فى ضم مهاجم جديد سواء محلى أو أجنبى، بسبب كثرة البطولات التى سوف يشارك فيها الفريق بالموسم المقبل، مع تواجد الثنائى الفلسطيني وسام أبو علي ومحمود كهربا فقط بمركز المهاجم الصريح.

ويذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع الرباعى أشرف دارى ويحيى عطية الله وعمر الساعى ويوسف أيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.