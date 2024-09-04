نيس ينهى أزمة محمد عبدالمنعم ومنتخب مصر بهذا القرار

قرر نادى نيس الفرنسى، تأجيل المؤتمر الصحفي لتقديم صفقتي المصرى محمد عبدالمنعم والتونسى على عبدى بسبب استدعائهما مع منتخبى بلادهما.

وانضم محمد عبدالمنعم نادى نيس الفرنسى فى فترة انتقالات هذا الصيف، قادماً من النادى الأهلى المصرى فى صفقة انتقال دائم لمدة 4 سنوات.

وكشف نادي نيس أمس «الثلاثاء»، عن تقديم محمد عبدالمنعم ويوسف موكوكو فى مؤتمر صحفى، كلاعبين جدد، وذلك اليوم «الأربعاء» عند تمام الساعة الثانية والنصف مساءً.

وتسبب إعلان نيس أمس، فى حالة غضب لدى مسؤولى المنتخب المصرى لأن ذلك سيؤدى إلى تخلف محمد عبدالمنعم عن الانضمام لمعسكر بلاده في الوقت المحدد.

وتراجع نادى نيس، بشكل رسمى وقرر تأجيل تقديم محمد عبدالمنعم بسبب استدعائه لمعسكر منتخب مصر، وكذلك على عبدى الذى تم استدعاؤه أيضاً لتونس.

فيما أقام اليوم «الأربعاء»، نادي نيس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الألمانى يوسوفا موكوكو كلاعب جديد بالفريق بعد التعاقد معه مؤخراً.

يذكر إن محمد عبدالمنعم قد سجل ظهوره الأول الرسمى مع نيس، عندما حل بديلاً فى ليلة الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1 في بطولة الدورى الفرنسى، يوم «الأحد» الماضي.

ويعد محمد عبدالمنعم، من الأعمدة الأساسية في صفوف منتخب مصر تحت قيادة المدير الفنى للمنتخب الوطنى حسام حسن.