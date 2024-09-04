برلمانية: زيارة السيسي لأنقرة إعادة رسم للعلاقات بين مصر وتركيا وتوقعات بزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا تمثل أهمية كبيرة في إعادة رسم العلاقات بين القاهرة وأنقرة لما فيه مصلحة البلدين.

وأشارت إلى أن جدول أعمال الزيارة يتضمن العديد من اللقاءات والمشاورات التي تهدف إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأوضحت النائبة أن اللقاءات لن تخلو من تناول قضايا الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية تنسيق الجهود من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والحفاظ على حياة الأبرياء في قطاع غزة.

وتوقعت عضو مجلس النواب، أن يكون لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا مردود إيجابي كبير على مستوى زيادة الاستثمارات في كافة المجالات، وهو ما يدفع معدلات النمو للاقتصاد المصري.