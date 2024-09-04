وزيرة التضامن و المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية  يبحثان تعزيز أوجه التعاون

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة.

وحرص المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تهنئة وزيرة التضامن الاجتماعي على توليها مسئولية الوزارة، متمنيا دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين المنظمة والوزارة في عدد من المجالات، متطلعًا لاستمرار التعاون والتنسيق والعمل على تعزيزه بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض أوجه عمل المنظمة التي تعمل على توجيه جهود التنمية الإدارية في المؤسسات العربية من خلال طرح وتقديم أفضل الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة وتداولها بين الدول أعضاء المنظمة،والاتجاهات والخبرات العالمية في الإدارة، لتستعين بها الأجهزة والمؤسسات العربية في تطوير ممارساتها وأنشطتها، ويتضمن هذا الدور قيام المنظمة بتوفير فرص تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالتنمية الإدارية بالدول العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة بينها للارتقاء بمنظومة الإدارة العربية.

ووجه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لحضور فعالية جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، ووضعها تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، والمقرر إقامتها في القاهرة أكتوبر المقبل، وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، خاصة أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المؤسسات على اتباع العمل المؤسسي المنظم، والإسهام بفعالية في تنمية المجتمعات.