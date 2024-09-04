نقيب الأطباء: إضافة كلمة «علاجية» لكلية غير طبية فوضى وتضليل للمرضى وأولياء الأمور

أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن النقابة خاطبت نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة بإلغاء كلمة “علاجية” من أسماء شعبتين بكلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية التغذية الجديدة.

وأوضح د. أسامة عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أن النص على كلمة “علاجية” لكلية غير طبية، تقبل الطلاب من شعبة العلوم والرياضة كلام غير دقيق إطلاقا، ويعد فوضى في التعليم، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس فى صالح أولياء الأمور والمرضى أيضا.

وأضاف أن هناك فرق بين قسم التغذية في كلية الإقتصاد المنزلي، والذي يعمل خريج هذا القسم كمشرف تغذية في مصنع، أو في مدرسة أو في مستشفى، لكن لا يصل الأمر لإطلاق مصطلح “تغذية علاجية عليهم”.

وأشار إلى أنه طبقاً للدستور وقانون ممارسة مهنة الطب، فإن الطبيب هو الشخص الوحيد الذي يحق له توقيع الكشف على المريض، أو سحب عينات، أو يصف علاجا، أو يجري عملية جراحية.

وشدد على ضرورة حذف كلمة علاجية فورا، لأنها تخص المهن الطبية فقط، موضحا:”التغذية العلاجية في العالم كله تُدرس في كليات الطب، وتُدرس كمادة منفصلة بكليات الطب في الخليج.

وتابع:”التغذية العلاجية تنقسم إلى قسمين؛ تغذية وريدية عن طريق الوريد، وتغذية عن طريق الفم، فالتغذية العلاجية لمريض الكبد، لها تعليمات تختلف عن مريض الكلى، أو مريض القلب، أو مريض السكر، أو غير ذلك من الأمراض.

واعتبر نقيب الأطباء، أن إضافة كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية فيه تضليل للمرضى وأولياء الأمور أيضا.