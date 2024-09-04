إي آند مصر تبدأ تصنيع أول راوتر محلي بالتعاون مع المصرية لصناعات السيليكون

أعلنت شركة إي آند مصر المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تصنيع أول راوتر بتكنولوجيا ال4.5G محلياً في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية لصناعات السيليكون “سيكو مصر”، وذلك في إطار توجه الحكومة المصرية لتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة نسبة المنتجات المصنعة محلياً،

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية إي آند مصر التي تستهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري عبر تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية. ويأتي الراوتر الجديد، المصمم من قبل شركة تو زد الصينية “TOZED”، كأحد أبرز نتائج هذا التعاون.

وتسعى إي آند مصر من خلال هذا التوجه إلى تلبية الطلب المتزايد على أجهزة الراوتر ذات الجودة العالية، وذلك من خلال تقديم منتجات محلية الصنع بأعلى مواصفات ومعايير الأداء والجودة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للعملاء في مصر.

● م. أحمد يحيى: نستثمر بكل قوة في توطين صناعة الإلكترونيات بالتعاون مع نخبة من أفضل الخبرات المحلية والدولية ● م. محمد سالم: ملتزمون بتوظيف أحدث التقنيات في عمليات التصنيع لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة

أعرب المهندس أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة إي آند مصر عن سعادته بتصنيع أول راوتر محلي في مصر. وقال: ” نفخر في إي آند مصر بهذه الخطوة التي تعزز من قدرة السوق المحلي على توفير الأجهزة المطلوبة بأسعار تنافسية، وبما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري”.

وأضاف: “يعكس هذا التوجه حرص الشركة على دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تطوير قطاع الإلكترونيات في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة التكنولوجية”، مؤكداً أن الشركة تستثمر بكل قوة في توطين صناعة الإلكترونيات من خلال التعاون مع نخبة من أفضل الخبرات المحلية والدولية، لتقديم أحدث التقنيات والأجهزة التي تتماشى مع تطور شبكاتنا وتحديثاتها وبما يلبي احتياجات عملائنا بأعلى مستويات من الجودة”.

وأعرب المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون “سيكو مصر”،عن سعادته بالتعاون مع شركة إي آند مصر لتصنيع أول جهاز راوتر محلي. وقال: “تعمل الشركة تحت مظلة الدولة لتحقيق أهدافها في زيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق المصري. وتسعى من خلال هذا التوجه، إلى تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتقديم منتجات تكنولوجية متطورة تلبي احتياجات السوق بجودة عالية وأسعار تنافسية”.

وأوضح أن الشركة تلتزم بتطوير مهارات القوى العاملة المحلية لديها وتعمل على توظيف أحدث التقنيات في عمليات التصنيع، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وهو ما نجحت في الشركة من خلال تقديم أول تليفون محمول ذكي بصناعة مصرية، والآن توفر الشركة أول راوتر 4.5G مصمم ومصنع بالكامل في مصر.”

تجدر الإشارة إلى أن شركة إي آند مصر منذ تأسيسها عام 2006 تعمل باستمرار على تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة لعملائها، وذلك في ظل استراتيجيتها للتحول إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة لتواصل ريادتها داخل قطاع الاتصالات المصري.