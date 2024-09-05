“مكاتب إدارة المشاريع” ندوة بنقابة المهندسين..15سبتمبر

تنظم جنة التدريب شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية،ندوة أونلاين بعنوان “مكاتب إدارة المشاريع” : (كيف تحقق مكاتب إدارة المشاريع التوازن المؤسسي)، حيث تشهد منطقة الوطن العربي تحولات كبيرة ونمواً متسارعاً في مختلف القطاعات لا سيما في القطاعات التي لديها العديد من الممارسات في إدارة المشاريع، مما يستدعي وجود إدارة فعالة لكافة المشاريع تساهم وبشكل مباشر في هذا التطور.

في هذا السياق، تبرز أهمية مكاتب إدارة المشاريع (PMO) كأداة حيوية لتنظيم وتنسيق الجهود وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تعتبر مكاتب إدارة المشاريع بمثابة العقل المفكر الذي يوجه ويخطط ويساهم في تنفيذ المشاريع المختلفة، بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التسليم النهائي، فمن خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة لتحقيق الكفاءة والجودة والالتزام بالمواعيد المحددة تلعب مكاتب إدارة المشاريع دوراً محورياً في ضمان نجاح المشاريع وتحقيق اهدافها وغاياتها.ويحاضر فيها السيد وليد البسيوني استشارى إدارة المشاريع المؤسسية وقيادة مكاتب إدارة المشاريع،حيث تتناول الندوة المحاور الآتية:- حقائق وإحصائيات محلية وعالمية عن إدارة المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع، أنواع مكاتب إدارة المشاريع وتصنيفاتها،أحدث ما توصلت إليه مكاتب إدارة المشاريع، أسئلة ونقاشات، وتعقد الندوة يوم الأحد الموافق ١٥ سبتمبر من خلال تطبيق زووم الساعة التاسعة والنصف مساءً.