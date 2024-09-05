رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة  يتابع أعمال المرافق والطرق والكهرباء بالإسكان المتميز والاجتماعي

في ضوء توجيهات وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لأعمال المرافق والطرق والكهرباء لمناطق قطع أراضي نماذج الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة حيث تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز واعضاء مجلس النواب والمعاونين ومديري الإدارات التنفيذية و الشركات المنفذة للمشروعات أعمال المرافق والطرق والكهرباء لمناطق أراضي الإسكان المختلفة بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بالمدينة كما تفقد رئيس الجهاز مشروعات المياه والصرف المختلفة بمناطق أراضي الإسكان المتميز و الإسكان الاجتماعي وأراضي بيت الوطن مشددا علي الإدارات التنفيذية بسرعة نهو الأعمال مع الإلتزام بمعايير الجودة المطلوبة مع المتابعة الدورية للشركات المنفذة للتأكد من إلتزام الشركات بالبرامج الزمنية للمشروعات.

وتابع موقف تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال شبكة الطرق وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالمناطق المذكورة حيث نبه سيادته علي الإلتزام بالجودة في تنفيذ الأعمال والإهتمام بالاختبارات طبقا للمواصفات مع تكثيف العمالة وسرعة نهو الأعمال .

كما تفقد المشروعات الخاصة بأعمال تنفيذ شبكة الكهرباء بالمناطق المذكورة حيث شدد سيادته علي الإدارات التنفيذية بالتنبيه علي الشركات بالالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال وسرعة التنسيق وإطلاق التيار في المناطق التي تم الإنتهاء من تنفيذها مع ضرورة متابعة أعمال الصيانة بصفة دورية و وشدد على الشركات المنفذة والإدارات المعنية و رؤساء الاحياء على ضبط المخالفات ومتابعة الجدول الزمني لإزالة جميع المخلفات وعلى من يخالف تلك التعليمات سوف يتعرض للمسائلة القانونية كما يحرص الجهاز على المرور و المتابعة المستمرة على جميع مرافق المدينة لتوفير الخدمات للمواطنين .