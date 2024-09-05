برلمانية: زيارة السيسي لتركيا تاريخية وتوقيتها مهم في ظل الأوضاع بالمنطقة

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تركيا أمس الأربعاء، تعد زيارة تاريخية نظرًا لإنها أول زيارة للرئيس إلى أنقره منذ توليه المسئولية، موضحة إنها تأتي في توقيت حساس ومهم للغاية نظرا للأحداث الجارية المحيطة بالمنطقة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: أن زيارة الرئيس السيسي لتركيا تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، كما إنها بمثابة قفزة نوعية بالعلاقات بين البلدين وخاصة بعد دعوة الرئيس التركي أردوغان للرئيس السيسي، والتي تعتبر علامة واضحة لرغبة تركيا في عودة علاقتها بمصر.

وأوضحت خطاب، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مشترك بين البلدين سينعش الاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك رغبة لدى البلدين في استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات التركية لمصر وتعزيز الصادرات المصرية إلى كذلك إلى تركيا، وأن الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بالأمس بحضور الرئيسين المصري والتركي، ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع التبادل الاستثماري وفتح أسواق جديدة لمصر في تركيا، بالاضافة إلى تشجيع السياحة بين البلدين.