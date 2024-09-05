لجنة الفضاء تمثل النقابة العامة للمهندسين في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت نقابة المهندسين المصرية من خلال لجنة الفضاء في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى والمقام بمطار العلمين الدولي، ترأس الوفد الأستاذ الدكتور أحمد فرج- عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة الفضاء.

على هامش فعاليات المعرض، قامت لجنة الفضاء بعقد عدة لقاءات مع الشركات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية المشاركة في فعاليات المعرض، كما التقت اللجنة مع كل من اللواء المهندس يحيى زكريا- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء المهندس إبراهيم فوزي- العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وعدد من المسئولين بشركات (رافال، وداسو، وسمارت) بحضور اللواء المهندس محمد سعيد- مدير إدارة الخدمات الأرضية.

كما التقت اللجنة بعدد من مسئولي وكالات الفضاء، من بينهم الدكتور شريف صدقي- رئيس وكالة الفضاء المصرية، والدكتور إيجور فروروف- نائب مدير شركة إنيرجيا لصناعة الفضاء، وبعض مسئولي وكالة الفضاء الروسية روس كوزموس، وخلال فعاليات المعرض تفقد وفد لجنة الفضاء أحدث التكنولوجيا المختلفة في مجال الطيران والفضاء وعروض الطيران، بحضور بعض القادة من القوات المسلحة والقوات الجوية المصرية.

ضم الوفد كلًا من المهندس أحمد المنهاوي- مقرر لجنة الفضاء، والمهندس وفيق عبد الحي ، والدكتور المهندس محمد إسماعيل، والمهندس مهند ماهر، والمهندس محمود عبد الحميد أعضاء اللجنة.