وزير العمل يشهد حفل تكريم موظفين بلغوا سن التقاعد بديوان الوزارة والمديريات

شهد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس ، فعاليات حفل تكريم 27 من العاملين بالوزارة والمديريات ممن بلغوا سن التقاعد ، من الديوان العام والمديريات ، تقديراً لجهودهم خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات وما قدموه لخدمة المواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقدم الوزير جبران الشكر والتقدير للعاملين السابقين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد والنجاح فى حياتهم العملية والشخصية القادمة ..

وشملت قائمة المكرمين الـ 27 ، علاء امبارك محمود ، ونجوى إبراهيم حسين مصطفى ، وحاتم جاد الرب ، وحسني عبد الكريم محمود، ومحمد طه محمد صالح ، وسناء حسن نصر الدین امام ، وطارق عزت إمام أحمد ، وعواطف محمد سالم داوود ، ووفاء لبيب السيد حسن ، وشريف مبروك سيد احمد ، وخالد عبد الحميد عبد العزيز ، وإبراهيم سعد الدمراني ، وثناء سليمان عباس ، وامال عبد الهادي منصور، وامل فوزي السيد احمد ، وحلمى عبد المجيد على ابوزهرة ، وياسر احمد هندي عيد ، وعاطف حسن درویش محمد ، وسيد عبد الرازق رزق ، وامجد عبده عبد النعيم خليل ، ومحمد محمد محمد علي الجمال ، وهارون عبد العزيز محمد حسن ، ومحمود محمد محمد احمد الحجار ، وطارق فتحي احمد حسن ، ومحمد سالم سلیمان ، سعد عبد الحميد عبد الرحيم ، وسناء السيد أحمد عبد الغنى ..

في ختام الاحتفالية أهدت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزراة برئاسة أحمد رمضان ،درع” اللجنة “إلى الوزير محمد جبران …