وزير العمل يستقبل سفير الأردن لدى القاهرة لبحث ملفات مشتركة

استقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير جبران عُمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات كافة، وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل، كما أكد السفير أمجد العضايلة حرص الأردن على تعزيز وتدعيم أوجه العلاقات الأخوية التي تربطه مع مصر، وادامة التنسيق مع الحكومة المصرية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا، في هذا الإطار، إلى أن العمالة المصرية في الأردن هي محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني، ولها إسهامات مقدّرة في عديد القطاعات الإنتاجية.

كما تم، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون والتنسيق فيما يخص سُرعة إستكمال تصويب أوضاع العمالة المصرية في الأردن من منطلق الحرص على تنظيم سوق العمل والإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية في هذا الشأن.

وفي حديثه، أشار وزير العمل محمد جبران إلى جهود وزارة العمل خلال المرحلة الراهنة فيما يخص سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التشجيع على الإستثمار المحلي والأجنبي في ظل بيئة عمل لائقة ،ومواجهة أي عقبات قد تواجهه.

ومن جانبه أثني السفير الأردني على جهود الدولة المصرية في البناء والتعمير وإقامة المشروعات العملاقة، مُشيداً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما يمثله تشييدها في هذا الوقت من الزمن والتحديات من إنجاز غير مسبوق بكل المقاييس.

شارك في الاجتماع من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والسكرتير الاول بوسف كلوب من السفارة الأردنية في القاهرة.