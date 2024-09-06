” التعليم ” ترسل للمديريات شروط الالتحاق بالبرنامج التحويلى للتدريس بالمرحلة الابتدائية

أرسلت الادارة المركزية لشئون المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً، للمديريات التعليمية على مستوى المحافظات ، توضح خلاله آليات سد العجز فى المعلمين أعضاء هيئة التعليم بالمدارس ، والتى جاءت بناء على ورشة العمل التى تم عقدها يوم الاحد الموافق الاول من سبتمبر الجارى بمبنى إتحاد الطلاب بالعجوزة، بحضور موجهى عموم المواد الدراسية بالمحافظات ومديرى ادارات التنسيق بالمديريات التعليمية .

وأكدت الوزارة ، إنه فى اطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/2025 ، وبناء على نتائج ورشة العمل ، يجب سرعة العمل على تنفيذ القرارات التى صدرت فى هذا الشأن ومنها انه بالنسبة للبرنامج التحويلى للتخصصات بين المعلمين يشترط أن يكون المتقدمين الراغبين من شاغلي وظائف المعلمين للمواد الدراسية التي بها زيادة إلى المواد الدراسية التي بها عجز، موضحة شروط سد العجز فى كل مادة ، بداية من مادة اللغة العربية، والتى يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على تخصص الفلسفة من جامعة الأزهر فقط وذلك لتدريس اللغة العربية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية ، اما فيما يتعلق بمادة اللغة الإنجليزية يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس الألسن أو اللغات والترجمة بشرط أن تكون اللغة الثانية له لغة إنجليزية، وذلك لتدريس اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

واضافت الوزارة فى خطابها، انه بالنسبة لمادة الرياضيات يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة على أن يكون من شعبة القسم العلمي بالمرحلة الثانوية و كذلك بكالوريوس الزراعة شعبه الهندسة الزراعية ، وذلك لتدريس الرياضيات ومتعدد التخصصات للصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، وبالنسبة لمادة العلوم يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس العلوم أقسام الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والحيوان والنبات والجيولوجيا أو حاصلاً على بكالوريوس العلوم الزراعية لتدريس مادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.

أما فيما يتعلق بالمعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30 ألف الأولى على وظيفة معلم فصل، يتم الاستعانة بهم في تدريس مادة التخصص، وتكون الأولوية لتدريس التخصص في الصفوف الأولى، مشيرة الى إمكانية إعادة تسكين المعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة الـ 30ألف الأولى الذين تغيرت ظروف محل إقامتهم لظروف قهرية طبقا للمستندات التي تؤيد ذلك.

وطالبت الوزارة، الادارات بسرعة حصر بيانات وتخصصات اخصائى التدريس واخصائى التعليم الحاصلين على مؤهلات تربوية طبقاً لتخصصات مؤهلاتهم عن طريق الموارد البشرية للاستفادة بهم في سد العجز ويتم تسليم نسخة من الحصر إلى إدارة التنسيق والموجهين العموم لتوزيعهم على مواد تخصصهم، بالاضافة الى

حصر شاغلى وظائف فني وسائل، وفني صيانة حاسب آلي الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال بالإضافة إلى الدبلوم العام في التربية عن طريق إدارة الموارد البشرية، ويتم تسليم نسخة من الحصر إلى إدارة التنسيق والموجهين العموم لتوزيعهم على مادة تخصصهم لسد العجز، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات إعادة تعيينهم على وظيفة معلم، مؤكدة انه يجوز إسناد حصص بالاجر للمعلمين الراغبين فى العمل بعد اكتمال نصابهم فى مادة تخصصهم .