100 جنيه للحصة الواحدة “.. قرارات وزير التعليم بشأن تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس تسبب حالة من الغضب بين أولياء الامور

يواصل محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم الفنى، إثارة الجدل بقرارته التى يصدرها يوما يلو الاخر على مستوى مختلف المراحل التعليمية منذ توليه الحقيبة الوزارية ، فقد تسبب قراره الاخير ، أول أمس، بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، حالة من الغضب بين أولياء الامور، حيث جاء بالقرار

الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد ، أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد من خلال مجلس إدارة المدرسة ، على أن يكون تحديده على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري كحد أقصى للطالب الواحد في الحصة، الامر الذى أعتبره أولياء الامور عبء مادى كبير يضعه الوزير ” بشكل رسمى” على عاتقهم ، متسائلين ” كيف يمكن لطالب بالمرحلة الابتدائية ان يدفع 100 جنيه عن الحصة الواحدة عن كل مادة دراسية ولدية خمس مواد أساسية، أين الدعم الذى تقدمه الدولة للتعليم خاصة وأن الجميع يعلم ان الواقع يؤكد ان المجموعات المدرسية ليست إختيارية كما يدعى الوزير”.

وأشارعدد من أولياء الامور ، الى أن تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة المدرسية بساعتين أسبوعيا، وقت فى الاساس غير كافى لاستيعاب ذويهم الشرح من المعلم للمقررات الدراسية ،خاصة فى ظل تحديد عدد الطلاب الاجمالى داخل المجموعة الواحدة بـ 25 طالباً ، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد ، فكيف لتلاميذ فى هذا السن فهم الشرح فى الارتفاع العددى للطلاب وضيق الوقت المحدد للحصة؟!

من جانبه، يرى محمود خالد – مدرس لغة انجليزية ، أن هذا القرار قد يكون جيداً من وجه نظر المعلمين ، ولكن غير مناسب تماما لاولياء الامور الذين يدفعون الـ 150 جنيه للمادتين بالدرس الخصوصى وعدد الطلاب لا يتجاوز 10 طلاب ويمكن أقل.

وشاركه الرأى علا أحمد- معلمة رياضيات بالمرحلة الابتدائية ، حيث أكدت أن القرار التنظيمى بشأ، المجموعات المدرسية صعب أن يتقبله ولى الامر ، خاصة بالمرحلة الابتدائية بسبب الفرق الكبير بين سعر الحصة داخل المدرسة وخارجها، قد يكون مقبولاً بنسبة أكبر بالمرحلة الاعدادية ” تحديداً الشهادة”، والمرحلة الثانوية ، فسعر الحصة وعدد الطلاب يكاد يتقارب داخل المدرسة وخارجها.

يذكر أن قرار الوزير لتنظيم مجموعات التقوية، شمل ايضا إنه في حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية، الامر الذى اعتبره بعض المعلمين ، انه من شأنه إثارة البلبلة داخل المدارس، لانه يفتح الباب لاى مدير للاستعانة بغير معلمى المدرسة وهو ما قد يرفضه ويعترض عليه المعلمين مؤكدين انه سيخلق خلافا واسعا فيما بعد.

كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد، أى ان يتم البدء الفورى من أول يوم دراسى ما سيجعل الاجبار أكبر وأوسع للطالب وولى امره بدلا من ترك الامر لاختياره.

ونص القرار أنه يجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب، أى كلما قل عدد الطلاب زاد المقابل المادى ولا عزاء للدعم وولى الامر.